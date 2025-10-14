İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, farklı bankalara ait ticari kredi kartı hareketlerinin tek bir ekrandan izlenebilmesine olanak sağlayan yeni finansal teknoloji hizmetini Visa işbirliğiyle devreye aldı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Online Hesap Özeti ürünü kapsamında sunulan 'Ticari Kredi Kartı Hareketlerinin Aktarımı' hizmetiyle, Visa altyapısı üzerinden anlaşmalı bankalardaki ticari kart hareketleri izlenebiliyor ve ihtiyaç halinde otomatik olarak Logo ERP sistemlerine aktarılabiliyor.



Visa altyapısı üzerinden sağlanan veri akışı, Logo platformlarıyla entegre çalışarak muhasebe süreçlerini otomatikleştiriyor. Online Hesap Özeti ürünü içerisinde yer alan banka ekstreleri aktarımı modülüne ek olarak sunulan bu hizmetle, zamandan tasarruf sağlanırken, hata riski azalıyor ve finansal işlemler daha güvenli yönetilebiliyor.

Açık bankacılık alanında banka hareketleri aktarımı için gömülü finans ekosistemine katkı sağlayacak Logo Yazılım ve Visa'nın işbirliği, Türkiye'de gömülü finans çözümlerinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Geliştirilen yeni hizmetle, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve finansal verilerin bütünsel yönetimi amaçlanıyor.

Ticari kart verilerinin dijitalleşmesi, işletmelerin finansal yönetim süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirirken, bu dönüşüm, yalnızca operasyonel kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin stratejik karar alma süreçlerine de doğrudan fayda sağlıyor.

- 'Yeni bir uygulamaya daha imzamızı attık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Başak Kural, finansal teknolojiler alanındaki işbirliklerini hayata geçirmelerinin ardından, bu alandaki yatırımlarını artırdıklarını kaydetti.

Kural, geliştirdikleri fintek platformları ve sektörel entegrasyonlar sayesinde işletmelerdeki finansal ve muhasebesel iş yükünü üstlenerek verimliliği artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Türkiye'de ilk olan bir hizmeti Visa işbirliğiyle gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kural, 'Visa ile anlaşmalı bankaları kapsayan hizmetimizle, finansal işlemleri tek ekrandan daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmelerin hayatını kolaylaştıran yeni bir uygulamaya daha imzamızı attık.' ifadelerini kullandı.

- 'Gömülü finans çözümlerinin geleceğine yön veren bir adım'

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de finansal operasyonların dijitalleşmesinin, işletmelerin çevikliği ve stratejik öngörüsü için vazgeçilmez hale geldiğini anlattı.

Ticari kartlı ödemelerin yalnızca bir işlem değil, işletmelerin stratejik karar alma süreçlerini besleyen bir veri kaynağı olduğunu vurgulayan Mumin, şunları kaydetti:

'Sunduğumuz Visa Ticari Çözümleri sayesinde, şirketler kurumsal işlem verilerini düzenli ve ölçeklenebilir bir şekilde paylaşabiliyor. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız bu çözüm, Logo ERP servisleriyle de uyumlu çalışıyor. Ayrıca ek geliştirme gerektirmeden farklı platformlarla da kolayca entegre olabiliyor. Logo Yazılım ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye'de gömülü finans çözümlerinin geleceğine yön veren bir adım.

Üye finansal kuruluşlarımıza sunduğumuz bir servis olarak otomatik ticari kart işlem verilerinin aktarımı sayesinde, şirketler yalnızca muhasebe süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda finansal görünürlüklerini artırarak daha akıllı ve çevik kararlar alabiliyor. Bu çözümün, dijital finansın geleceğini bugünden şekillendiren bir örnek olduğunu düşünüyoruz.'