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Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 20 bin seyircimizle sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal , 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

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