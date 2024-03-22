Ay-yıldızlı ekipte, Galler maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

Galler maçında ilk 11'de yer alan Samet Akaydın ve İsmail Yüksek ise Macaristan maçında da aynı şansı buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Arda Güler, Mert Müldür, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.

Can Uzun ve Oğuz Aydın ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya ilk kez davet edilen Can Uzun ve Oğuz Aydın maç kadrosunda da yer aldı.

İki oyuncu, teknik direktör Montella'nın şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek.

Enes Ünal 1 yıl sonra milli formayla sahada

A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Milli futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop'u geride bıraktı

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.

Ersen Martin unutulmadı

A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı.

Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.

Taraftar yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nı, Macaristan deplasmanında Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Puskas Arena'nın tribünlerinde az sayıda taraftar da Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.