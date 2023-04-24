ANKARA AA- Ülkede 24 Nisan 2022'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı yüzde 58,55 oyla kazanan Macron'un ikinci kez Fransa'yı yönetmeye başlamasının üzerinden 1 yıl geçti.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı içeren tartışmalı reformun Anayasa Konseyince onaylandığı 14 Nisan sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Önümüzde sükuneti sağlama, birlik, azim, hırs ve Fransa'nın hizmetinde bulunmak için 100 gün var." ifadelerini kullanan Macron'un yönetiminde geçen 1 yıl ise eleştirilere neden oldu.

Macron "Napolyon olma sevdasında"

Fransız basınına göre, Macron söz konusu açıklamasıyla kendisini benzettiği Napolyon'un sürgünden firar ederek ikinci kez Fransa yönettiği 100 gününe atıfta bulundu. Macron'un çevresindekilerden onun "Yeni bir Napolyon olma sevdasına kapıldığını bilmeyen yok." değerlendirmeleri yapıldı.

Fransa'nın güçlü kadın siyasetçilerinden muhalif milletvekili Clementine Autain, Macron'un konuşmalarındaki "100 gün" atfına, "Akıl alacak şey değil." ifadeleriyle tepki gösterdi.