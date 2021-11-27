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DEMET AKALIN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ

Demet Akalın, önceki gün Kırşehir’de öğretmenler günü etkinliğine katıldı. Bir mücevher firmasının öğretmenlere özel düzenlediği kampanya kapsamında gerçekleşen etkinlikte, ünlü sanatçı şarkılarıyla yüzlerce kişiyi coşturdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Kasım 2021 Cumartesi 16:35
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DEMET AKALIN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kırşehirliler sağanak yağışa rağmen, Akalın’a büyük ilgi gösterdi.

Cadde üzerinde bulunan bir mücevher mağazasını gezen Demet Akalın, birbirinden güzel şarkılarını da art arda seslendirdi. Kırşehirliler ünlü sanatçıyı cep telefonlarıyla kaydedebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Öğretmenler Gününe özel ürünlerde işçilikleri sıfırladıklarını söyleyen mağaza sahibi Ahmet Durukan, öğretmenlerin her şeyi hak ettiğini ve konserle Öğretmenler Gününü kutladıklarını söyledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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DEMET AKALIN SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ
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