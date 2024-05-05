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3 Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşan şarkı eğlenceli klibi, keyifli ezgisi, Resul Dindar’ın yorumuyla dinleyicisinden tam not aldı, yaz boyunca her yerde duyacağımız şarkıya ilgi şimdiden oldukça büyük.

Aranjesini Serdar Ayyıldız’ın, Klip Yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen’in üstlendiği Şarkının Yapımcılığını Rd Müzik yaptı.

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