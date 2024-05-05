Beyler müzik grubunun söz & müziğe imza attığı ‘Sevduğum Diyeceğum’ adlı şarkı; hareketli ezgisi, akılda kalan sözleri, Resul Dindar’in muhteşem yorumuyla kalplere kazınmaya başladı.

Okan Sayar’dan Yeni Şarkı Okan Sayar’dan Yeni Şarkı

Aranjesini Serdar Ayyıldız’ın, Klip Yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen’in üstlendiği Şarkının Yapımcılığını Rd Müzik yaptı.

3 Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşan şarkı eğlenceli klibi, keyifli ezgisi, Resul Dindar’ın yorumuyla dinleyicisinden tam not aldı, yaz boyunca her yerde duyacağımız şarkıya ilgi şimdiden oldukça büyük.

Muhabir: Sedat Sarıkaya