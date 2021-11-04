İstanbul gecelerine bu kış Bahar ‘Gelir’

DİNÇER KARACALAR

Bahar Gelir’in Etiler Sahne İstanbul’da verdiği konser büyük ilgi gördü. Popüler mekanlardan teklif alan ünlü sanatçı, kış sezonu boyunca farklı adreslerde sevenleriyle buluşacağını açıkladı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Bahar Gelir kış sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Etiler Sahne İstanbul’da dinleyicileriyle buluşan sanatçı, hıncahınç dolan mekanda unutulmayacak bir eğlenceye imza attı.

TEKLİF YAĞIYOR

Konser sonrası seyircinin coşkusundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bahar Gelir’e yönelik bu ilgi, gece hayatına yön veren mekanların da dikkatini çekti. İstanbul’daki pek çok mekandan teklif aldığını açıklayan ünlü şarkıcı, “Sezon boyunca farklı adreslerde dinleyicilerimle buluşacağım. Hep birlikte çok eğleneceğiz” dedi.