Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1161
ALTIN
476.793
DOLAR
7.7444
STERLİN
10.0798
EURO
9.1250
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi...
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...

Sinan Akçıl’ın Yeni Keşfi Naz ! 

Türk pop müziği yeni Starını buldu! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2020 Salı 09:42
0 Okunma
Sinan Akçıl’ın Yeni Keşfi Naz ! 

HABER: ASLAN SAYIM


Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın yeni keşfi Naz hem sesiyle hem güzelliğiyle büyülüyor! 

Çocukluğundan beri müziğin içinde büyüyen genç yetenek Naz, ilk teklisi "Başkasında Kalmasın" ile dinleyiciye merhaba diyor. 


Sosyal Medya’da güzel fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız şimdiden klibi 500 bin kişi tarafından izlenildi. 

Sözü Sinan Akçıl'a, müziği Sinan Akçıl ve Hakan Erol'a, düzenlemesi Tarık İster'e ait olan "Başkasında Kalmasın"ın videosunu Alişan Günay Yıldırım çekti. 

Klip Link https://youtu.be/ETQpeSzs1Uw

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.10.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçılın Yeni Keşfi NazTürk Pop Müziği Yeni Starını BulduAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor
Yakışıklı Manken, Oyuncu Ender Ataç Fit Vücudu İle Parmak Isırtıyor
Oğuz Saral'ın, ilk single çalışması "Heves" tüm dijital platformlarda!
Oğuz Saral'ın, ilk single çalışması "Heves" tüm dijital platformlarda!
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans