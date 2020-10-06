HABER: ASLAN SAYIM
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın yeni keşfi Naz hem sesiyle hem güzelliğiyle büyülüyor!
Çocukluğundan beri müziğin içinde büyüyen genç yetenek Naz, ilk teklisi "Başkasında Kalmasın" ile dinleyiciye merhaba diyor.
Sosyal Medya’da güzel fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız şimdiden klibi 500 bin kişi tarafından izlenildi.
Sözü Sinan Akçıl'a, müziği Sinan Akçıl ve Hakan Erol'a, düzenlemesi Tarık İster'e ait olan "Başkasında Kalmasın"ın videosunu Alişan Günay Yıldırım çekti.
Klip Link https://youtu.be/ETQpeSzs1Uw
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Son Güncelleme: 06.10.2020 09:44