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Ünlü Sanatçı Cengiz İmren’in Yeni Şarkısı ‘Nankör’ Çok Yakında Sizlerle!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 14:24
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Ünlü Sanatçı Cengiz İmren’in Yeni Şarkısı ‘Nankör’ Çok Yakında Sizlerle!

ASLAN SAYIM

Yılan ve Hele Bakın Kim Gelmiş şarkılarıyla 2021 yılına damga vuran ünlü besteci, söz yazarı ve yorumcu Cengiz İmren yeni işbirliği yaptığı Grand Müzik ailesi ile müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun süre müzik listelerine ara veren Cengiz İmren yaptığı yeni hit şarkılarıyla bu arayı kapatıyor. Nankör isimli yeni şarkısının klip’i için gün sayan İmren’in Yapımcısı Hayrettin Güneş çok yakında bomba gibi geliyoruz mesajını verdi. Kendine has tarzı ile uzun süredir müzik sektöründe kaliteli duruşu ile adından söz ettiren Cengiz İmren Grand Müzik Sahibi Hayrettin Güneş ile yeni projelerle sizlerle olacak. Yeni video klibi yakında Youtube Grand Müzik kanalından izleyebilirsiniz. 

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Ünlü Sanatçı Cengiz İmrenin Yeni Şarkısı Nankör Çok Yakında Sizlerle
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