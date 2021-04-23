Yeliz Tek'den 23 Nisanda anlamlı konser!

Haber: Sedat Sarıkaya

"Güllerim Soldu" ve "Yeni Dünya" isimli çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken ve yapmış olduğu kliplerde titiz ve özenli çalışmaları ile dinleyicisinin ve çevresinin beğenisini kazanan YELİZ TEK, " Yıllarımı verdiğim sahne ve müzik çalışmalarına yaşadığımız şu zorlu günlerde herkes gibi ara versem de biz müzik olmadan yaşayamıyoruz." diyerek 23 Nisan Cuma Günü saat 22.00 da Vatan Tv 'de sevenleri ile hasret gidererek özlediğimiz konser zevkini bize yaşatacak gibi görünüyor.