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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya 'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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