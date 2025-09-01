Kentte TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde deprem konutu ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Altay Kışlası'nda depremzede sanayi esnafı için yapılan 714 dükkandaki çalışmalar tamamlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, birinci etap olarak planlanan 714 dükkanın inşasını tamamladıklarını ve 2. etap olarak 192 dükkan daha inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, esnafın en kısa sürede yeni yerlerine taşınmasını hedeflediklerini belirtti.