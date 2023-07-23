Haber: Mert Osman Erman

Grup daha sonra performanslarını sonlandırdı ve yetkililerin sahneden inmelerini emrettiklerini iddia etti.

Malezya'da eşcinsellik yasa dışıdır ve 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılır.

Grup Cuma günü başkent Kuala Lumpur'da Good Vibes Festival'in başını çekiyordu.

Cumartesi günü festivalin organizatörleri, tartışmanın ardından festivalin kalan programının iptal edildiğini açıkladı.

Bir açıklamada, kararın Malezya İletişim ve Dijital Bakanlığı tarafından "Malezya yasalarına meydan okuyan, alay eden veya ihlal eden tarafların karşısında durma kararlılığı"nın bir parçası olarak yapıldığı belirtildi.

Çevrimiçi paylaşılan görüntülerde Healy'nin izleyicilere, grubun Malezya'da sahne almalarına kararının bir "hata" olduğunu söylediği görülüyor.

Healy, "Gösterileri rezervasyon yaparken bunu düşünmedim" dedi. "Ne anlamı var, 1975'i bir ülkeye davet edip, kiminle seks yapabileceğimize karar verelim.

"Maalesef size çok fazla neşeli şarkı yapamam, çünkü çok sinirliyim," diye devam etti solist. "Ve bu sizin için adil değil, çünkü siz hükümetinizi temsil etmiyorsunuz. Çünkü siz genç insanlarsınız ve eminim ki çoğunuz gey, ilerici ve hoşgörülüsünüzdür."

Healy ve MacDonald, grup I Like America & America Likes Me şarkısını çalarken öpüştü.

Konserin yalnızca 30 dakika sürmesinin ardından Healy ve grup sahneden ayrıldı ve solist izleyicilere "Pekala, Kuala Lumpur'dan yasaklandık, görüşmek üzere" dedi.

BBC'ye yakın kaynaklar, olayın doğrulandığını söyledi.

"Mattynin uzun süredir LGBTQ+ toplumu için savunucusu olduğu ve gruplarının LGBTQ+ hayranları ve toplumu için durmak istediğini" kaydetti.

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, Twitter üzerinden grubun performansını eleştirdi ve bunun "çok saygısız bir davranış" olduğunu belirtti. Ayrıca, festival organizatörlerine tam bir rapor sunmalarını istediğini ekledi.

Denise Welch, Healy'nin annesi, oyuncu ve ITV'nin Loose Women programında panellist, öpüşme videosunu bir gökkuşağı (gurur bayrağı renkleri) emojisi ile "oğlum" diyerek paylaştı.

Healy daha önce sahne performanslarını anti-LGBT yasalarını vurgulamak için kullanmıştır.

2019 yılında Dubai'deki bir konserde sahneye erkek bir hayranını kucaklamak ve hızlı bir öpücük vermek için davet etmişti. Bu olay, eşcinselliğin 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı ülkede eleştiri topladı.

Healy, gösteriden sonra Twitter'da "Dubai, harikaydın. 'Davranışım' nedeniyle tekrar izin verilmeyeceğimizi düşünmüyorum, ancak fırsat verilse bile farklı bir şey yapmamış olabilirim" dedi.