İSTANBUL - Maltepe Belediyesi’nce geçtiğimiz yıl başlatılan, çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gören ikramlara bu yıl kaldığı yerden devam edilecek. Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce Maltepe’nin parklarında sıcak yaz günlerinde stantlar kurularak, parka gelen çocuklara ücretsiz dondurma ikramı yapılacak. Maltepeli çocukları sevindirmek için hazırlanan ikramların ilki bugün saat 16.00’da, Altayçeşme Mahallesi’ndeki Cemal Süreya Parkı’nda gerçekleşecek. İkramlar 26 Temmuz Çarşamba Feyzullah Mahallesi, Barış Manço Parkı’nda, 27 Temmuz Perşembe Yalı Mahallesi, Kamuran Kumkumoğlu Parkı’nda, 28 Temmuz Cuma Esenkent Mahallesi, Özgecan Aslan Parkı’nda, 29 Temmuz Cumartesi Maltepe sahildeki Orhangazi Şehir Parkı’nda, 30 Temmuz Pazar günü Girne Mahalle Muhtarlığı’nın yanındaki parkta gerçekleşecek. İkramlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.



“Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz”

Maltepe’de yolculuk eden vatandaşlara limonata ikramı ise bugün Maltepe metro durağı turnike katında başlıyor. İkramlar Huzurevi, Gülsuyu, Küçükyalı, Aydınevler, Esenkent metro durakları turnike katında, Maltepe Merkez Cami önünde ve Orhangazi Şehir Parkı’nda önümüzdeki günlerde devam edecek. Belediye yetkilileri “Dondurma, yazın en güzel lezzeti, çocukların en renkli heyecanıdır. Bu yaz çocukların dondurmaları bizden. Çocuklarımızı ikramlarımıza bekliyoruz. Sıcak günlerde soğuk limonata ikramıyla vatandaşlarımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bekleriz.” diye konuştular.

HABER: METE YILMAZ