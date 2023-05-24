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Yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Atilla Mert Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza sonucu Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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