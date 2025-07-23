Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen'in öncülüğünde, formül mamaların kapalı bir ortamda, el değmeden ve standart ölçülerde hazırlanmasını sağlayarak bebeklerin daha güvenli beslenmesine olanak tanıyan proje geliştirildi.

"Ev Tipi Akıllı Bebek Formülü Hazırlama Cihazı" başlıklı proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" belgesi almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen, anne sütü olmadığında bebeklerin ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış formül mamaların verildiğini belirtti.

Geliştirdikleri cihazla ilgili bilgi veren Didişen, şunları kaydetti:

"Bu buluş başlıca ev ortamında ya da bebeğin bulunduğu her ortamda hazırlanacak olan formül mamaların kapalı bir ortamda el değmeden standart ölçülerde istendik olarak mamanın hazırlanmasını sağlayarak bebeğin bakım protokollerine uygun olarak beslenmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreçte ayrıca bebeğe bakım verenlerin bebek bakımını da kolaylaştırarak yaşam kalitelerinin iyileştirilmeleri açısından da önemlidir. Özellikle çoğul bebeklerin varlığında ya da annenin işe başladığı durumlarda bebeklerin beslenme aralıklarının yönetilmesi ve bakım becerisinde karşılaşılan yoğunluğa katkısı kaçınılmazdır."

Projede Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Gerçek Öter, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalaz ve endüstri mühendisi Ergun Bakırcı yer aldı.