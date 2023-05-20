Antalya

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 7 kişinin öldüğü, 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü günlerce süren yangının en fazla hasar verdiği Kalemler Mahallesi'nde, devlet eliyle yaşam normale döndü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla mahallede yanan evler, ahırlar ve depoların yenileri yapıldı. Mahalle sakini çiftçilere de yanan traktör ve tarım aletlerinin yerine yenileri verildi.

Yaklaşık 1,5 yıllık sürede eski hayatlarına yeniden dönen vatandaşlar, mahallelerinin çevresinin, dikilen ve kendiliğinden çıkan fidanlarla yeniden yeşillenmesinin de mutluluğunu yaşıyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Cansız, yangının ardından mahalle sakinlerinin "Bu evler bir daha yapılamaz." diye düşündüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangının ardından mahalleye gelerek evleri 1 yılda yapma sözü verdiğini ifade eden Cansız, "Gerçekten de Cumhurbaşkanımız 1 yılda evleri yaptı. Mahallede 58 ev yapıldı. Ahırlar, depolar yapıldı, yeni traktörler 1 hafta içerisinde geldi." dedi.

Yangının ardından mahallenin etrafında neredeyse bir tane bile ağacın kalmadığını anlatan Cansız, "Evlerimiz, eşyalarımız yandı. Giyeceklerimiz bile yoktu. Dünyanın sonu gibiydi. Ama devletimiz her şeyimizi baştan yaptı. İnsanların yüzü yeniden gülmeye başladı. Devletimiz yanımızda. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

"Evimiz de eşyalarımız da geldi, traktörlerimiz de"

Yangında evi, traktörü ve 8 keçisi yanan Mithat Akça, yangında adeta çaresiz kaldıklarını, her şeylerinin yandığını kaydetti.

Yangının ardından eşiyle yaralandığını ve hastanede tedavi gördüklerini ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ziyaretinde 'Traktörünü hemen vereceğiz' dedi ve ilk hafta traktörüme kavuştum. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızdan bin kere Allah razı olsun. Yangından sonra 'Bu köy artık bitti, kimse burada yaşayamaz' demiştik. Ama şimdi her şeyimiz yerine geldi. Evimiz de eşyalarımız da geldi, traktörlerimiz de."

Türkiye'de yaşanan her afette çok üzüldüklerinin altını çizen Akça, "Afetin acılarını çok iyi biliyoruz. Deprem olunca günlerce televizyon başında ağladım. Devletimiz oradaki insanlarımıza da yardım ediyor. Oraya bizden daha fazla yardım etsin. Allah bir daha ülkemize afetler yaşatmasın." diye konuştu.

"Yaralarımızı sarıyoruz"

Mahalle sakini Mehmet Okutan ise yangında evinin, bahçesinin, tarım aletlerinin yandığını ifade etti.

Yangından 1 yıl sonda yeni evlerine yerleştiğini aktaran Okutan, "Devletimiz sağ olsun. Evlerimizin yeniden hem de bu kadar güzel yapılacağını hayal etmiyorduk. Yangını bir nebze de olsa unutmaya başladık. Yaralarımızı sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir ormancı gibi doğaya sahip çıktıklarını dile getiren Okutan, "Köyümüzün etrafı yemyeşildi. Yangında doğal güzelliğimiz kayboldu. Şimdi yeniden ağaçlar filizlenmeye başladı. İnşallah her şey eskisi gibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA