Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Brighton'ın haftayı puansız kapatması sonrası 3'te 3 yapan Manchester City, Premier Lig 'in yeni lideri oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, James Anderson'ı transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, James Anderson'ı transfer etti

ANKARA (AA) - Haftaya averajla 2. sırada başlayan Manchester City , henüz puanı bulunmayan Sheffield United'a konuk oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.