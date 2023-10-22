Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, rakibi karşısında 28. dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Sheffield United, 34. dakikada Oliver McBurnie'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United, 77. dakikada Diogo Dalot'un golüyle tekrar öne geçti ve maç da Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Liverpool, "Merseyside" derbisini Salah'ın golleriyle kazandı Liverpool, "Merseyside" derbisini Salah'ın golleriyle kazandı

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, bu galibiyetle ligdeki puanını 15'e yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.

Kaynak: AA