Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.
Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.
Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.Kaynak: AA
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