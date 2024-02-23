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Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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