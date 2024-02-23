UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.

Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.

Kaynak: AA