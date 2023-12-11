Haber: Mert Osman Erman

Bu sihirli sayı, vergi değerlendirmesinde 18 milyon dolar (£14.3 milyon) ile bir mahkeme tanığına göre 1 milyar dolardan fazla (£797 milyon) satılacağı söylenen değere kadar herkesin anlaşamadığı bir konu.

New York'taki 10 haftalık duruşma boyunca, Trump'ın özel kulübünün - aynı zamanda Trump Tower ve çeşitli golf tatil köyleri gibi mülkleri de içeren - değeri ve meşru emlak değerlemeleri ile dolandırıcılık arasındaki çizgiyi savunma ve savcılık tartıştı.

Trump, iki yetişkin oğlu ve Trump Organization şirketi, varlıkların değerini şişirmekle suçlanıyor - ki bunlar arasında Mar-a-Lago gibi mülkler de bulunuyor - böylece krediler için daha iyi anlaşmalar yapabilsinler.

Bu dostça faiz oranları, New York Başsavcısı Letitia James'e göre, bir on yıl boyunca Trump'ın işletmelerine 150 milyon doların üzerinde tasarruf sağladı. O, onu eyalette iş yapmaktan men etmeye çalışıyor.

Dava şimdi kapanmaya yaklaşıyor, ancak başlamadan önce, Demokrat Hakim Arthur Engoron, bu suçlamaların merkezindeki mali belgelerin "açıkça dolandırıcı değerlemeler içerdiğini" ve bu nedenle "bu bir hayal dünyası, gerçek dünya değil" dedi.

Trump zaten bu duruşma öncesi bir sayım üzerine itiraz etti. Şimdi hakim - bu davada bir jüri yok - niyetin kanıtını gerektiren altı daha fazla dolandırıcılık suçunu karara bağlamak zorunda.

Eski başkanın Pazartesi günü tanık sandalyesine geri dönmesi bekleniyordu, ancak Pazar akşamı sosyal medya gönderisinde bu davada daha fazla söyleyecek bir şeyinin olmadığını açıkladı ve durumu politik bir motivasyon olarak nitelendirdi.

Bir kez daha, Mar-a-Lago'nun değerini şişirmesi öne çıkan bir suçlamaymış gibi göründü: "Mar-a-Lago'nun değerinin sadece 18,000,000 dolar olduğunu iddia ettiler, oysa o değerinden 50 ila 100 kat daha fazlaydı."

Satılamayan beyaz fil

Mar-a-Lago'nun değeri gerçekten karmaşık. Tarihi Palm Beach malikanesinin, özel bir kulüp olarak kullanılabilir olmasını sağlayan tapu kısıtlamaları bulunmaktadır.

Arazi parçalanamaz ve 1927'de iş kadını ve sosyetik Marjorie Merriweather Post için inşa edilen mülk için önemli koruma masrafları gerektirir.

Bu tapu, Trump'ın Mar-a-Lago'nun özel bir konut olarak korunması için çok pahalı olduğunu söylediği 1990'larda ortaya çıktı ve ona göre, satılması "neredeyse imkansız" olan bir "beyaz fil"di.

Bunu özel bir kulübe dönüştürmek, ağır üyelik ücretlerini koruma ve bakım masraflarını ödemek için kullanabilmesine olanak tanıdı.

1980'lerden beri Palm Beach emlakçısı ve eski Palm Beach Board of Realtors başkanı olan Rosalind Clarke, Mar-a-Lago'nun değerinin bu kısıtlamalara dayandığını söyledi.

Clarke, değerin kulüp karlılıklarına dayandığını ve "arazinin değil" değerlendirmesine dayandığını açıkladı. Eğer tapu kısıtlamaları olmasaydı, "mülkün değeri önemli ölçüde daha yüksek olurdu" dedi.

2011 ile 2021 arasında, Trump'ın Mar-a-Lago'nun değerini, tapu kısıtlamaları olmadan değerlendirdiği iddia ediliyor.

Trump finans belgelerinde Mar-a-Lago'nun değerini ne olarak belirtti?

Engoron'un duruşma öncesi kararında, Palm Beach County Assessor'unun Mar-a-Lago'nun piyasa değerini vergi amaçları için 18 milyon ile 27.6 milyon dolar arasında değerlendirdiğini belirtti.

Buna karşılık, Trump, aynı on yıl için Mar-a-Lago'nun değerini 426.5 milyon dolar ile 612 milyon dolar arasında değerlendirdi, "değerleme açısından, değerlemele karşılaştırıldığında en az %2,300'lük bir aşırı değerleme" dedi hakim.

Emlak uzmanları, vergi değerlendirmesinin genellikle bir mülkün satılabilir değerinden daha düşük olduğunu belirtiyor, bu nedenle bu, karşılaştırılabilir bir karşılaştırma değildir.

New York savcılığı, Trump işletmesinin daha yüksek sayıları, "karşılaştırılabilir" mülklerin "kullanılamayan" arazilere ait olduğu fiyat per akre ile belirlediğini iddia ediyor.

Savcılığın iddiasına göre bu dolandırıcılıktır, Trump Organization'

ın Mar-a-Lago'nun tapu kısıtlamalarını bildiğini iddia ediyor ve bunları yok sayarak, değerleri sadece özel bir konutmuş gibi belirledi.

Bir kral veya imparator için uygun bir ev

Tüm bu sayılar arasında davanın kalbi bulunmaktadır. Birçok Trump mülkünü içermesine rağmen, Mar-a-Lago, Trump'ın zengin ve güçlüyle iç içe geçtiği yerdir.

Bu, onun evi. Beyaz Saray'da olmadığı zamanlarda zamanını geçirdiği yerdir.

Ve federal özel soruşturmacı Jack Smith'in iddiasına göre, Trump'ın sınıflandırılmış belgeleri sakladığı yerdir.

Mar-a-Lago'nun değeri için düşük değerlemeleri duymak onun için büyük bir sorun olmuş ve bunu basın toplantılarında ve sosyal medyada sık sık gündeme getiriyor.

Trump'ın hukuk ekibi, lüks Florida emlak komisyoncusu Lawrence Moens'u tanık olarak çağırdı ve Mahkeme'ye Mar-a-Lago'nun 1 milyar dolardan fazla değerinde olduğunu söyledi.

Moens, en zenginlerin malı satın almak için sıraya gireceğini, "Elon Musk'tan Bill Gates'e" ve "kral, imparator, devlet başkanları" gibi kişilerin malı satın almak için sıraya gireceğini söyledi.

Ve tapu kısıtlamaları olmasaydı, haklı olabilir.

Palm Beach emlakçısı Clarke, Mar-a-Lago'yu 17.5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, "önemli bir tarihi anıt nitelikli yapı, bir deniz kenarı parsel ve çok aranan bir konumda yedi adet 3/4 dönümlük imarlı arsa olasılığı" olarak tanımladı.

Deed kısıtlamaları olmadan, "bu tür bir mülk, ilgi gösteren tarafların sayısına bağlı olarak 500 milyon dolara kadar bir satış fiyatı getirmelidir" dedi.

Neler risk altında?

Trump, mahkeme sırasında tanık sandalyesindeyken, Mar-a-Lago'nun tapu kısıtlamaları tarafından hukuki olarak bağlanmadığını ve değerlemelerin Trump markasını hesaba katmış olsalar daha yüksek olacağını söyledi.

Avukatları ayrıca varlıkların değerlerinin gerçekten önemli olmadığını, çünkü bankaların kendi araştırmalarını yaptığını ve kredi kararları vermek için sadece finansal beyanlara güvenmediklerini savundu.

Savunmanın son uzman tanığı, muhasebe uzmanı ve New York Üniversitesi profesörü Eli Bartov, finans belgelerinde hataların olduğunu ancak bunların dolandırıcılığı gizlemediğini veya niyeti göstermediğini söyledi.

Bankaların ve kredi verenlerin değerlendirmeler için kullandığı "finansal durum beyanları"nın sadece "başlangıç noktası" olduğunu ve "değerlemelerin subjektif" olduğunu belirtti.

Bu tema, Trump tarafından sıkça ortaya atılan yaygın bir argümanı içerir: bankaları ilgilendirmez çünkü para kazandılar. "Hiçbir banka etkilenmedi. Hiçbir banka zarar görmedi," dedi duruşmanın başında.

Ancak savcılık, kurbanların olduğunu kanıtlamak zorunda değil, kasıtlı dolandırıcılığı kanıtlamak zorundadır. Davanın ilk açıldığında, New York Başsavcısı, "bu ülkedeki insanlar için iki set yasa olmaz: eski başkanlar, sıradan Amerikalılarla aynı standartlara tabi tutulmalıdır" dedi.

Bu haftanın final tanıklıkları ve Ocak ayındaki kapanış argümanları için uzun bir aradan sonra, Hakim Engoron kalan dolandırıcılık suçları ve herhangi bir ceza hakkında kararını verecektir.

Commercial litigation alanında faaliyet gösteren avukat Mitchell Epner'e göre, Trump için bir sorun, "hakim'in bu davada en önemli belgelerin hepsinin sahte olduğunu zaten tespit ettiği" yönündedir.

Trump ve diğer sanıklar için en kötü senaryo, New York'ta iş yapmalarının yasaklanması ve en az 250 milyon dolarlık cezalara çarptırılması olacaktır.

Trump Organization, mahkeme tarafından atanmış bir alıcının kontrolünü devralmaya zorlanabilir veya nihayetinde en ikonik simgelerinden bazılarını satmak zorunda kalabilir - potansiyel olarak Mar-a-Lago dahil.