Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, mücadelenin her iki takım için de zor geçtiğini belirtti.

Mücadelede 1-0 öne geçtikten sonra avantajı ele geçirdiklerini anlatan Gisdol, "Kornerden hazır olmadığımız bir pozisyonda golü yedik. Sonrasında maç berabere bitecek diye beklerken son bölümde gol yedik. Son haftalarda çok maça çıktık ve kadroda değişiklik yapmaya çalıştık. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı ancak yeterli olmadı. Rakibimiz kulübede daha fazla alternatife sahipti ve bunları yaptı. Bizim için artık bu maç geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Geride kalan 4 haftada çıktıkları 8 maçın kendilerini yorduğunu da sözlerine ekleyen Gisdol, şöyle devam etti:

"Zor bir süreçti. Çok geniş bir kadromuz yok, kadroya almadığımız sakat oyuncularımız vardı. 4 hafta boyunca çok sıkı çalıştık. Bazı rotasyonlar yapmak zorunda kaldık. Sakat oyuncuları alıp kadroya monte edemezdim."

Son olarak transferle ilgili soruyu da yanıtlayan Gisdol, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Transferin son haftası. Bize çok fazla isim geliyor. Kadroda çok fazla değişiklik yapmayacağız. En fazla 1-2 oyuncu takviye etmeyi düşünüyoruz. Başkanımız ve Fuat Çapa hocamız transfer konusunda çalışıyorlar."