Haber: Beyza Betül Cihan

AFAD'da yer alan bilgilere göre Marmara Denizi Çınarcık açıklarında 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.18 km olarak açıklandı. deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X’ten ekiplerin saha taramaları çalışmalarına başladığını duyurdu:

“Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da 112’ye gelen bir ihbarın olmadığını bildirdi.