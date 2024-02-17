Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına iki kez dalış yaptı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen cesedin, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildikten sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Kılınç'ın cenazesinin, yakınlarına teslim edilmesinin ardından defnedilmek üzere Adana'nın Karataş ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Kurşunlu sahilinde bekleyen kayıp mürettebatın yakınlarıyla görüşen Bursa Valisi Mahmut Karataş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Çalışmaların, Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Demirtaş, dalgıçların bir alt katta da tarama yapacaklarını ifade etti.

Vali Demirtaş, koşulların uygun olması halinde bugün bir dalış daha yapılacağını dile getirerek, yeterli dalış personeline sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Dalgıçların, enkazda yürüttükleri çalışmalara akşam saatlerinde de devam ettiği belirtildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.