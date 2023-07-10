İSTANBUL AA- MÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversitenin Maltepe Başıbüyük Kampüsü'nde yapılacak hastaneye ilişkin son gelişmeleri anlattı.

Eğitim ve öğretim kalitesi en yüksek fakültelerden biri olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin millete önemli hizmet yaptığını dile getiren Kurt, fakültenin hocalar ve öğrencilerle iyi uygulama eğitimi verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kurt, kalite arttıkça istekler ve hayallerin de arttığını belirterek, "Geçmiş dönem birlikte çalışmış, şimdi de Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da bir hayali vardı. 'Ülkemize çok önemli bir alanda hizmet edecek Engelsiz Diş Hastanesi'ni yapalım.' dedik, projelendirdik. Sağ olsun, devletimiz de bu hususta gerekli bütçeleri bize çıkarttı." diye konuştu.



Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

Hastanenin temelini 3 yıl önce attıklarını aktaran Kurt, salgın dönemi ve bazı müteahhitlerin ihaleden çekilmesi nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydetti.

Kurt, heyecanla her gün bu hayali gerçekleştirme isteği içerisinde olduklarına dikkati çekerek, "Şimdi yine devletimizin katkılarıyla çok yakın bir zamanda bu Engelsiz Diş Hastanesi'ni yapacağız. Engelli vatandaşlarımıza hizmet için yataklı ve ameliyathaneli olacak hastanemizi 2 sene içerisinde açmak istiyoruz. Onun heyecanı ve gayreti içerisindeyiz." dedi.

Hastanenin, Diş Hekimliği Fakültesi binasının büyüklüğünde olacağına anlatan Kurt, burada ameliyathane ve yatakhane olmasının çok önemli hizmet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kurt, kurulacak hastanenin hemen yanında MÜ Başıbüyük Eğitim Araştırma Hastanesinin yer almasının engellilere avantaj sağlayacağını söyledi.

Gururla bu hastaneyi açmak istediğini anlatan Prof. Dr. Kurt, şunları kaydetti:

"Bu hastane, ülkemizde sağlık turizmi açısından da çok önemli olacak. Yurt dışında bu tür hastaneler çok nadir. Bu hastanenin sağlık turizmiyle ilgili Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Marmara Üniversitesi olarak hastaneyi yapıyoruz. Buradaki hocalarımızın, uzman hocalarımızın bu hayalini gerçekleştireceğiz. Engellilerin bu tür diş tedavilerindeki teknikler, eğitim-öğretim süreçleri de ortaya çıkmış olacak. Belki diş hekimliği müfredatlarında da birtakım değişikler olacak. Gururluyuz, memleketimize ve milletimize hizmet edecek bir yeri inşallah inşa edeceğiz."

"Hastanemiz sadece engellilere hizmet edecek"

MÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan da Engelsiz Diş Hastanesi'nin Türkiye'de Isparta'dan sonra ikinci olacağını söyledi.

Hastanenin projesinin 2015'ten bu yana devam ettiğini aktaran Özkan, "İstanbul'da ilk kez yapılan Engelsiz Diş Hastanesi projesini hayata geçirmek üzereyiz. Daha önce temeli atılmıştı ama Kovid-19 tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Onun için biraz zaman aldı. Şimdi inşallah başlıyoruz ve 2 sene içinde hastanemizin bitirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon engelli hasta olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece zihinsel engelli değil, tüm engellilerden bahsediyoruz. Bu engellilerin yaklaşık 680 bini İstanbul'da yaşıyor. Yaklaşık 350 bin zihinsel engelli vatandaşımız var. Bunların içinde de 80 bini yine İstanbul'da yaşıyor. Özellikle bu zihinsel engelli hastaların tedavisinde mutlaka genel anestezi yapılması gerekiyor. Genel anestezinin olduğu fakülte ve devlet hastane sayısı oldukça sınırlı ya da çok fazla talep olduğu için yetişmiyor. Bu hastanemiz sadece ve sadece engellilere hizmet edecek. Dolayısıyla hastalarımız çok fazla sıra beklemeyecek. Burada sadece diş tedavisi olmayacak. Özellikle zihinsel engellilerin nörolojik, fizyolojik ve psikolojik problemleri oluyor. Hastanemizde aynı zamanda tüm tıp branşları da olacak ve bu hastalara A'dan Z'ye hizmet edeceğiz."

"Türkiye'de en kapsamlı hastanelerden biri olacak"

Başıbüyük'teki Diş Hekimliği Fakültesi'nin yaklaşık 25 bin hektar üzerine kurulduğunu aktaran Özkan, Engelsiz Diş Hastanesi'nin ise 15 bin metrekare alan içinde olacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Özkan, hastane kampüsüyle beraber olduğu için profesyonel bir tedavi anlayışıyla hizmete devam edeceklerini vurgulayarak, "Hastanede her gün 7 genel anestezi ünitesi çalışacak. 21 tane ameliyathanesi olacak. Bunların sadece 7 tanesi genel anestezi için hizmet edecek. Burası herhalde Türkiye'de en kapsamlı hastanelerden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Amaçlarının "special care (özel bakım)" olarak ifade edilen vakaların genel anestezi altında tüm ihtiyaçlarını kısa bir sürede bitirmek olduğunun altını çizen Özkan, bu hastaların çok rahatlıkla dijital taramaları yapılarak aynı seansta köprülerini ya da dolgularını üretip teslim edebildiklerini belirtti.

Özkan, bunun en büyük yeniliklerden birisi olduğunu kaydederek, sözlerini, "Engelsiz hastanede tüm engeller ortadan kalksın. Vatandaşlarımızı bir gün engelli olarak düşünmeye davet ediyorum. Engelli olmanın zorluklarını yaşamayan bilmiyor. Bildiğiniz gibi malzemeler ve makineler oldukça pahalı. O yüzden her türlü desteğe de ihtiyacımız var." diye tamamladı.