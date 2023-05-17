İstanbul

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen yıl nisanda 49,6, bu yılın aynı döneminde ise 94,5 milimetre yağış düştü.

Nisanda, Trakya ve Balıkesir'de yağışlar yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ayrıca Kırklareli'nde son 63 yılın, Edirne ise son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kayıtlara geçti.

"Barajlardaki seviyenin yüzde 50'lere ulaşması sevindirici"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, 2022'nin ikinci döneminden itibaren Türkiye'de şubat ayının sonuna kadar kuraklık yaşandığını söyledi.

Aynı süreçte yağışların Marmara Bölgesi'nde de azaldığını belirten Toros, "Bu dönemde baraj doluluk oranı son derece düşük seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz martta yağışlı dönemler, Marmara Bölgesi'nde son derece etkili oldu ve bu yağışlı dönemler nisan ayında da kendini hissettirdi. Nisanda ülkemiz uzun süre alçak basınç alan etkisinde kaldı, bu durum bol miktarda yağış bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Toros, nisan ayında Marmara Bölgesi'nde yağışların normal seviyesine göre yüzde 82, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 91 arttığının altını çizerek, şu bilgileri aktardı:

"Yağışların artması hem ülkemiz hem de bölge için son derece sevindirici bir haber. İstanbul'da barajlardaki seviye, ocak ayında yüzde 28'lere düşmüştü. Şu anda barajlardaki seviyenin yüzde 50'lere ulaşması son derece sevindirici. Marmara Bölgesi'nde barajlardaki su seviyesi, suyu idareli kullandığımız, tasarruf yapmaya devam ettiğimiz takdirde bu yılı rahat bir şekilde atlatacağımızı gösteriyor. Anadolu'nun bazı bölgelerinde hala su sıkıntısı var. O bölgelerdeki çiftçilerimiz, suyu daha verimli kullanmalı, daha az su ihtiyacı olan bitkileri ekmelidir. "

Toros, su sıkıntısı olan bölgelerde çiftçilere ayrıca damlama, sızma gibi teknolojik yöntemleri kullanarak, daha az su tüketmelerini tavsiye etti.

Önümüzdeki günlerde de Türkiye'de yağışların görüleceğine işaret eden Toros, "Ülkemiz yeni bir alçak basınç etkisi altına giriyor. Bu alçak basınç alanında, ülkemize bol miktarda yağışın meydana geleceğini ve doğanın suyla buluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

AA