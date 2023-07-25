Haber: Mert Osman Erman

Birçok kişi, 1975 grubunun solisti olan Healy'nin, Malezya hükümetine karşı küfürlü bir saldırıda bulunmasını ve erkek bir grup üyesiyle öpüşmesini "performatif aktivizm" olarak nitelendirerek, bu durumun hayatlarını daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Malezya'da homoseksüellik hala 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılan bir suç olarak kalmaktadır. Ülkede muhafazakar İslam, geleneksel değerlere ve "kamu ahlakı" standartlarına yönelik algılanan diğer tehditleri kısıtlayan egemen politik ve kültürel bir güç olarak kalmaktadır.

Cuma günkü gösterinin ardından, grupla yakın ilişkisi olan bir kaynak, Healy'nin LGBT topluluğunu desteklemek istediğini söyledi.

Ancak birçok yerli, niyeti takdir etmiş olsa da, LGBT Malezyalılar için hassas bir siyasi ortama müdahale ederek daha büyük zarara yol açtığını belirtiyor.

Kuala Lumpur merkezli destek grubu JEKAKA'nın aktivistlerinden Dhia Rezki, "Maalesef, yerel aktivistler şimdi bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklar ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek politika ve kısıtlamalarla başa çıkmak zorunda kalacaklar." dedi.

Healy ne yaptı?

Geçen Cuma, indie-pop grubu The 1975, başkent Kuala Lumpur'da bir müzik festivalinde başlıyordu ve Healy - kadınlar ve azınlıklar hakkında aşağılayıcı yorumları olan bir geçmişi olan - Malezya'nın LGBT karşıtı yasalarına karşı bir tirat başlattı ve protesto amacıyla grup üyesiyle öpüştü.

Zaten sahnede içki içmiş ve konser düzenleyenlerin drone'unu yok etmişti. Katılımcılar, onun hayranlarının üzerine tükürdüğünü bildirdi.

Sahne etrafında salınan 34 yaşındaki şarkıcı, Malezya hükümetini aşağıladı ve "konserler düzenlerken hata yaptığımızı" söyledi.

"Görmüyorum [küfür] noktasını, tamam mı? 1975'i bir ülkeye davet ediyorsunuz ve sonra kiminle seks yapabileceğimizi söylüyorsunuz," dedi.

"Paranızı alırım, beni yasaklayabilirsiniz, ama bunu daha önce yaptım ve iyi hissettirmiyor," dedi. Ardından grup üyesinin yüzünü tuttu ve onu öptü.

Grubun performansı hemen ardından kapatıldı. "Tamam, Kuala Lumpur'dan yasaklandık, sonra görüşürüz," diye kalabalığa bağırdı.

Ertesi gün yetkililer, hala iki gün süren Good Vibes festivalinin ve The Kid Laroi, The Strokes ve Ty Dollar $ign gibi diğer uluslararası grupların performanslarının iptal edilmesini emretti. Festival katılımcıları yüzlerce dolar ödemiş, birçoğu Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerinden gelmişti.

Healy ve grubu birkaç saat sonra uçakla ayrıldı. Asya turunun geri kalanı iptal edildi - dindar Müslüman Endonezya ve Tayvan'da da çalması planlanıyordu.

Yanıt ne oldu?

Healy Kuala Lumpur'daki kalabalığa bağırırken, "Eminim ki hepiniz eşcinselsiniz ve ileriyi düşünen ve havalısınız," dedi - bu yorumlar dağınık alkışlar aldı.

Ancak o geceki videolar, izleyicilerin sessizliğini ve hayranların artan rahatsızlığını da gösteriyor. TikTok videoları, insanların yüz ifadelerinin düştüğünü ve yerlilerin burulduğunu gösteriyor.

Pembe bir başörtülü kızın ve simli göz makyajı olan bir kızın klipte yer aldığı "Sadece şarkıyı söyle lanet olasıca," diye mırıldandığı bir video, milyonlarca kez görüntülendi. "Buraya gelip ülkemizi aşağılamak mı istedin?" diyor ve videosunu "Iykyk" başlığıyla paylaşıyor.

Bu, Malezya sosyal medyasında hafta sonu genel reaksiyonunun bir yansımasıydı.

TikTok yorumları ezici bir şekilde eleştirel ve en popüler videolardan birçokları, genç LGBT Malezyalıların öfkesine sahne oluyor.

Cumartesi gününden bu yana 2 milyondan fazla kez görüntülenen başka bir TikTok'ta bir kullanıcı, "Birçok kişi 'Oh Matt Healy Malezya queer topluluğunun haklarını savundu' diye düşünüyor - Hayır, Matt Healy, sen bir aptalsın. Sadece var olan eşcinsel insanlar için değil, bu tür eylemleri gerçekten yaşayan insanlar için de sonuçlarının farkında mısın?" diyor.

"Asya gibi bölgelere gelen insanların 'medeniyetsiz veya ilerlememiş' oldukları ve beyaz kişinin bir ülkeye gelip insanları kurtarması veya onları daha iyi hale getirmesi gerektiği şeklindeki bu beyaz kurtarıcı kompleksi benzeri bir şeyi nefret ediyorum," diyerek eleştiriyor.

Eleştiri kısmen Healy'nin ünüyle de ilgili. Grubun üyelerinin sahnede onu sorunlu bir şey söylemeden önce susturduğu uzun süredir devam eden bir internet şakası var. Britanyalı-Japon şarkıcı Rina Sawayama, geçen ay Glastonbury'de onu Asyalılar hakkındaki ırkçı yorumları nedeniyle eleştirdi.

Bu yılın başlarında bir podcastte, Amerikalı rapçi Ice Spice'ı alay etmiş, Asyalı ve Hawaii aksanlarını taklit etmiş ve programın sunucularını Japonların yoğunlaştırma kamplarında çalıştığını taklit etmeye çağırmıştı. Bazı yorumlarının yanlış anlaşıldığını belirterek bazıları için özür diledi.

LGBT topluluğu intikam korkusu yaşıyor

Healy doğru şeyi yapmaya çalıştı, ancak yanlış bir şekilde, yakın zamanda Kuala Lumpur'da yerel LGBT sanatçıların eserlerini sergilemelerine izin veren bir sergi düzenleyen sanatçı Jerome Kugan önerdi.

"Malezya ve dünyanın diğer bölgelerinde LGBTQ+ insanlara karşı gerici yasalar hakkındaki görüşlerini ifade etmek istemesi anlaşılabilir ve onu takdir ediyorum," dedi. "Ancak bunu yapmak için daha uygun bir platform seçebilirdi."

Malezyalı aktivist Dhia Rezki de Healy'nin protesto mesajının samimi olduğunu düşündü, ancak yüksek profilli gösterisiyle LGBT baskısını pekiştirebileceğinden korktu.

Muhafezakar gruplar bu olayı "aile değerlerine" bir saldırı olarak nitelendirdi ve LGBT topluluğunun "sınırları aşan, aşırı giden" bir örneği olarak kullanabilir, dedi.

"Onlar, LGBT insanlar tarafından yapılan her şeyi hedef almak için bunu kullanacaklar, el ele tutuşmak, öpüşmek veya ilişkiler hakkında çevrimiçi paylaşımlar yapmak da dahil," dedi.

Malezya, daha sert yasaları savunan daha muhafazakar partilere doğru belirgin bir kayma yaşadı. Açık bir devlet düşmanlığı var.

2020-2021 yıllarında görev yapan eski Başbakan Muhyiddin Yassin, LGBT insanları "yabancı etkilerle desteklenen İslam'a tehdit" olarak nitelendirdi. Onlara "danışmanlık gerektiren bir bozuklukları" olduğunu söyledi.

Malezya, dünyanın trans bireyler için en kötü ikinci yer olarak sıralanıyor ve yerel savunucular Pelangi Campaign tarafından yapılan bir çalışmada, LGBT kimliğine sahip olanların neredeyse yarısının tacize ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı.

Kuala Lumpur gibi şehirlerde daha hoşgörülü görüşler olsa da, ülkenin diğer bölgelerinde farklılık gösteriyor.

"İnsanlar cinsel yönelimleri nedeniyle hala işten çıkarılıyor, genç insanlar açığa çıkarılıyor, zorbalık görüyor veya evden kovuluyor," dedi Rezki.

"Görünürlüğün önemli olduğuna katılıyoruz ve bir noktada, aktivizmimizin daha fazla kamusal gösterisi olmasını istiyoruz, ancak her zaman topluluğumuzun üyelerini riske atmamak için dikkatlice planlıyoruz."