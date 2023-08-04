Mardin

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kırkan, 2009 yılında Türkiye'de kurulan ilk enstitü bünyesinde bölgede konuşulan 3 dilde bölümlerin olduğunu söyledi.

Yüksek lisans öğrenci alımlarına 2010 yılında başladıklarını, Kürtçe ve Arapça bölümlerinde de geçen yıldan bu yana doktora öğrencisi aldıklarını belirten Kırkan, "Kürtçede tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora öğrencilerimiz var. Arapçada tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. Süryanicede de sadece tezli yüksek lisans öğrencilerimiz var ama bu sene Allah kısmet ederse doktora için de müracaat ettik. Bu dönem yetişmese bile ara dönemde Süryanice için doktora öğrencileri alacağız." diye konuştu.

Başvuru dönemlerinde yoğun ilgi gördüklerini, sadece yurt içinden değil, Kürt, Arap ve Süryanilerin yaşadığı çevre ülkelerden de öğrenci kabulü yaptıklarını belirten Kırkan, şöyle devam etti:

"Bu dönem Kürtçe, Arapça ve Süryanice bölümlerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı için ilana çıktık. Yaklaşık 170 öğrenci alacağız. Başvurularımız 7 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Pazartesi günü Türkiye'deki vatandaşlar online kayıt yaptıracak. Uluslararası öğrencilerimiz de buraya belgelerini getirecekler veya arkadaşları aracılığıyla gönderecekler, bu şekilde onların kayıtlarını almış olacağız. 31 Ağustos ve 1 Eylül'de de bilim sınavlarımız var. Mülakat sınavlarımız var. Böylelikle öğrencilerimizi almış olacağız. Kabul edeceğimiz 170'e yakın öğrenciden Kürtçe için 10 tezli yüksek lisans, 5 doktora öğrencisi, Süryanice de 5 öğrenci, Arapça da 4 tezli yüksek lisans, 4 de doktora öğrencisi uluslararası öğrenci olacak."

Hem Türkiye'den hem çevre ülkelerden her yıl bölümlere yoğun ilgi olduğuna işaret eden Kırkan, bu dönem için de beklentilerinin bu yönde olduğunu belirtti.

Kırkan, "Bu sene de öğrenciler yoğun bir şekilde talep edecekler ve biz de onlara eğitim vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

AA