Haber: Mert Osman Erman

Kurban sayısının "önemli ölçüde" artabileceğini belirten Hawaii Valisi Josh Green, kurbanları tanımlamak için adli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yüzlerce kişi alevlerden kaçtıktan sonra Maui'nin çeşitli bölgelerindeki barınakları doldururken, yüzlercesi hala kayıp durumda.

Bay Green, "bu imkansız bir gün" dedi.

Yangın, "kesinlikle Hawaii'nin karşılaştığı en kötü doğal felaket olacak," dedi.

"Şu anda sadece bekleyebilir ve yaşayanlara destek olabiliriz. Şu anda odak noktamız, mümkün olduğunda insanları bir araya getirmek ve onlara barınma ve sağlık hizmeti sağlamak, sonra da yeniden inşaya yönelmek."

Orman yangınları şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı, ancak Lahaina ve çevresindeki adanın bazı bölgelerinde tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında ceset işaretlerini aramak için eğitilmiş koklama köpeklerini kullanarak adanın sahil bölgesinin kalan kısmını tararken çabalıyorlar.

Şu ana kadar arama alanının sadece %3'ünü kapsadıklarını ve Maui Polis Şefi John Pelletier'ın duygusal bir şekilde belirttiğini ifade edeyim.

"Bu kimliklendirmek için hızlı DNA [testleri] yapmanız gerekiyor, bu 89 kişinin her biri başlangıçta kimliği belirsiz John ve Jane Doe'dur," dedi.

"Bu durumun boyutunu gerçekten hiçbirimiz anlamıyoruz."

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yüksek yetkili Jeremy Greenberg, ekstra gönderilen destek arasında kentsel arama kurtarma ve yangın bastırma ekiplerinin de bulunduğunu BBC'ye belirtti.

"Mutlak bir numaralı öncelik hayatta kalan güvenliğidir." dedi.

Bay Greenberg, hala bin den fazla kişiye ulaşılamadığını belirterek, bunlardan bazılarının güvende olabileceğini ancak çeşitli nedenlerle erişilemez durumda olabileceğini ekledi.

Cumartesi günü Maui'nin War Memorial Complex acil durum barınağında, yüzlerce tahliyeci yiyecek, tuvalet malzemeleri ve tıbbi yardım almaya devam etti. Gönüllülerin sayısı hala artıyor.

Beyaz tahtalar en acil ihtiyaçları belirtiyordu - piller, su ve jeneratörler - ve daha fazla kıyafet gerekmediği konusundaki büyük harfli not.

War Memorial barınak ekibinden Keapo Bissen, kayıp listesinin saat saat değiştiğini, daha fazla insanın kayıp sevdiklerini bildirdiğini ve diğerlerinin bulunduğunu belirtti.

"Biz bu otoparkta harika buluşmalar yaşadık," dedi. "Bu durumun parlak tarafı bu oldu."

Şu ana kadar çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin den fazla bina hasar gördü veya yıkıldı. Bunların çoğu Lahaina bölgesindeki evlerdi.

Ana yol olan Honoapiilani otoyolu Cumartesi günü kısa bir süreliğine sakinlere yeniden açıldı, ancak hemen tekrar kapatıldı.

Yine de yüzlerce Lahaina sakini yolda beklemeye devam etti, geçilmelerine izin verilmesini umarak.

Evinin yangında kaybolduğu Liz Germansky, yanıt hakkında öfkeli. "Hükümet yardım etmeye çalışan insanların önüne geçiyor," dedi, aynı trafik sırasında otururken.

Başka bir rota olan Kahekili Otoyolu açık, ancak yerel halk bu sürüşün denemek için çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Yol - burada sadece "arkayol" olarak bilinen Lahaina'ya - bir araba için neredeyse yeterince geniş değil, birçok saç tokası döneme sahip ve dik bir inişe sahip.

Ailem bu bölgeden geldiği için Lahaina'da bir baskı işi sahibi olan Felicia Johnson, felakete büyük çaplı bir yerel tepki örgütlüyor.

Yüzlerce pound bağışlanmış malzemeyi topladı, ancak hükümet kontrol noktasından bunları geçiremedi.

Bağışlanmış malzemeleriyle içeri girmelerine izin verilmesi için yetkililere yalvarmanın onun için duygusal olarak en zor kısım olduğunu belirtiyor ve malzemeleri bırakırken tanık olduğu yıkım değil.

"Bana içeri gelip insanları beslemem için yalvarmam gereken kısım bu," dedi.

Bölgedeki birçok rıhtımın malzemeleri gemi ile getirmek için çok kötü şekilde hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi. Yolculuk yapan bazı insanlar malzemeleri kıyıya yüzmüşler.

Ona malzeme yüklerken yardımcı olan genç adamlardan bazıları hükümet yönetim hatası ve bürokrasiyi suçluyor.

"Çok fazla lider, yeterince savaşçı yok," dedi 25 yaşındaki Bradah Young.

"Herkes sorumlu ama hiç kimse hareket etmiyor," dedi başka bir adam.

Kontrol noktasından geçmelerine izin verilmesini umarak ayrılırlarken, bir adam geleneksel Hawaii el selamı "shaka" yaparak ayrıldı.