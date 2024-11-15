Çiftin ilişkisi, birkaç yıl önce başlayan sorunlarla zaman zaman gündeme gelmişti, ancak son gelişmeler, ilişkilerinin tamamen sona yaklaştığını gösteriyor. Muhabirimiz Beyza Betül Cihan’ın Arjantin basınından aldığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar, çiftin ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrılığın başlangıcı ve sonraki gelişmeler

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki ayrılığın, birkaç yıl öncesine dayandığı biliniyor. Ancak son zamanlarda, çiftin ilişkilerinde ciddi bir kırılma yaşandı. Beyza Betül Cihan’ın edindiği bilgilere göre, Icardi, Wanda Nara ve çocuklarının yaşadığı eve yerleşti. Icardi, eve geldikten sonra çıkmak istemedi ve bu durum, büyük bir gerginliğe yol açtı.

Polisi arama ve müdahale

Wanda Nara, Icardi'nin evde kalmaya devam etmesi üzerine çaresiz kaldı ve durumu polise bildirdi. Polisin müdahalesiyle birlikte, Icardi evden çıkmak zorunda kaldı. Bu olay, ikilinin arasındaki gerilimin boyutlarını gözler önüne serdi. Icardi'nin evden ayrılmak istememesi, çiftin ilişkilerindeki büyük bir gerginliğe neden oldu.

Boşanma süreci ve çocukların velayeti

Çiftin yaşadığı bu gerginliğin ardından, boşanma sürecinin başladığı bildirildi. Ancak, çocukların velayetinin kimde kalacağı konusunda tartışmalar devam ediyor. Arjantin’de, annelerin çocukların velayetinde öncelikli hakka sahip olması Icardi'nin bu konuda başarılı olma şansını oldukça düşürüyor.

L-Gante ve Fenerbahçe forması

Son dönemde, Wanda Nara'nın eşi Icardi'yi kızdırmak amacıyla ünlü Arjantinli rap sanatçısı L-Gante'nin bir yayın sırasında Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe formasıyla L-Gante'nin Icardi'yi kızdırma amacı taşıyan bu hamlesi, sadece Arjantin'de değil, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Türkiye ve Arjantin arasındaki bu ilişkilerdeki gerginlikler, futbol dünyasında ve magazin basınında önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Sonuç

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişkinin son bulma aşamasına geldiği bu dönemde, yaşanan olaylar sadece çiftin özel hayatını değil, aynı zamanda Arjantin ve Türkiye arasındaki futbol gündemini de etkiliyor. Türkiye'de taraftarların tepkisi, Wanda Nara'nın ise medya üzerinden sevgilisi L-Gante ile yayınları ve yaptığı hamleler, bu gelişmelerin daha da büyümesine neden oluyor.