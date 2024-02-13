Haber: Damla Oya Erman



Mavi Grotta, Capri adasının kıyısında yer alan ve dar bir kemerli girişten geçen güneş ışığının mavi parıltısıyla meşhur bir deniz mağarasıdır.

Mağara, 60 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindedir ve alçak gelgit sırasında güvenli erişim sağlayacak şekilde girişi iki metre genişliğinde ve yaklaşık bir metre yüksekliğindedir.

Antik çağlarda, M.S. 14 ila 37 yılları arasında hüküm süren İmparator Tiberius'un özel yüzme yeri olarak kullanılan mağarada, İmparatorluk nymphaeumunun parçaları bulunmuştu. Bu parçalar arasında çeşitli Roma tanrılarının heykelleri de yer alıyordu.

Mediaset N.V. tarafından sağlanan bir başka fotoğrafta, 1960'larda yapılan su altı kazılarında Neptün ve Triton'un üç heykeli keşfedildi. Bu heykeller şu anda Anacapri'deki bir müzede sergilenmektedir.

Nymphaeum aynı zamanda, Mavi Grotta'nın hemen üstünde bulunan Villa di Gradola ile ilişkilendirilir. Bu villa, Tacitus tarafından belgelenen adanın on iki villasından biri olarak kabul edilmektedir.

Napoli Metropol Alanı için Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Süperintendanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, su yüzeyinin 3 metre derinliğinde bir işlenmiş taş bloğunun keşfedildiği ve bu bloğunun daha fazla incelenmek üzere Capri limanına gönderildiği belirtildi.