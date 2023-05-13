Deprem bölgesinden bugün itibarıyla 74 bin 24 öğrenci, tekrar naklini kendi memleketine aldırmış Deprem bölgesinden bugün itibarıyla 74 bin 24 öğrenci, tekrar naklini kendi memleketine aldırmış

ANKARA AA- Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.