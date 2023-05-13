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ANKARA AA- Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni mizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinden bugün itibarıyla 74 bin 24 öğrenci, tekrar naklini kendi memleketine aldırmış

Deprem bölgesinden bugün itibarıyla 74 bin 24 öğrenci, tekrar naklini kendi memleketine aldırmış

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