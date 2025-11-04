ANKARA (AA) - MEB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılacak.

Ahilik kültürünü genç kuşaklara tanıtmayı ve Ahi Evran Veli'nin öğretilerini sanatsal bir bakış açısıyla yorumlama amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerin dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet gibi değerleri modern meslekler, teknoloji ve üretim süreçleriyle birleştirerek resim yoluyla ifade etmelerine olanak tanınacak.

'Ahi Evran ve Ahilik' temasıyla düzenlenen yarışmaya, yalnızca bir eserle başvuruda bulunacak öğrenciler, çalışmalarını 5 Aralık'a kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edecek.

İl düzeyinde yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen eserler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan Bakanlık Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek.

Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Yarışmada başarılı bulunan öğrencilere ise çeşitli ödüller ve teşekkür belgeleri verilecek.

Muhabir: Fatih Gökbulut