İSTANBUL (AA) - Samsung'un Habitat Derneği işbirliğiyle 2021'den bu yana Türkiye'de yürüttüğü, gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında toplumsal sorunlara çözüm üretmeye teşvik eden 'Solve for Tomorrow' programında bu yılın kazanan takımları belli oldu.

Öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki becerilerini kullanarak çözüm üretmelerini amaçlayan ve 15 yıldır 68 ülkede uygulanan program, bugüne kadar 2,9 milyon kişiye ulaştı. Program, 2021'den bu yana Türkiye'de de uygulanıyor.

Türkiye genelinde yüzlerce başvuru alınan yarışma sonucunda Oilsorb birinciliği elde ederken, Poseidon ikinci, Tech4Earth ise üçüncü oldu.

Finale kalan projeler sürdürülebilirlik, çevre ve toplumsal sorunlara teknolojiyle çözüm üretme temaları çerçevesinde değerlendirildi. Jüride Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Habitat Derneği, sosyal inovasyon platformu İmece ile Yakın Doğu Üniversitesi temsilcileri yer aldı.

Oilsorb Takımı, koyun yününden üretilmiş emici pedlerle petrol sızıntılarını temizlemeye yönelik yerli ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirdi.

Poseidon Takımı, görme engelli bireylerin yüzme deneyimini destekleyecek sensörlü bir sistem tasarlarken, Tech4Earth Takımı ise yumurta kabukları gibi organik atıklardan yapı malzemesi üretmeye odaklandı.

Ödül töreninde, kazanan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine yapay zeka destekli Galaxy AI akıllı telefonlar hediye edildi.

- Takımlar bölgesel ve küresel aşamalarda yarışacak

Türkiye'den seçilen Oilsorb ve Poseidon takımları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Asya bölgelerini kapsayan yarışmalara katılacak. Bu aşamayı geçen ekipler, Samsung Solve for Tomorrow Küresel Elçi Programı kapsamında projelerini dünya sahnesine taşıma fırsatı bulacak.

Başarılı proje sahipleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda Samsung Solve for Tomorrow Küresel Elçisi olarak ülkelerini temsil edecek.

Program kapsamında bugüne kadar Türkiye'de 6 bin 625 öğrenciye 'tasarım odaklı düşünme eğitimi' verilirken, 920 STEM projesi geliştirildi.

- 'Türkiye'deki gençlere inanıyoruz'

Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, AA muhabirine, Solve for Tomorrow programıyla Türkiye'deki gençleri dijital dönüşüme hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Samsung Electronics'in 2009'dan bu yana Türkiye'de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü belirten Jo, programın da bu vizyonun bir parçası olduğunu kaydetti.

Jo, 2021'den bu yana Türkiye'de uygulanan programın gençlere eğitim ve mentörlük desteği sunduğunu dile getirerek, eğitim yoluyla gelecek nesilleri güçlendirmeye odaklandıklarını anlattı.

Gençleri kapsayıcı ve kaliteli bir öğrenimle desteklemek ve yapay zeka odaklı bir geleceğe hazırlamak için global eğitim programları yürüttüklerinin altını çizen Jo, şöyle devam etti:

'Samsung Electronics, Türkiye'de faaliyete başladığı 2009 yılından beri Samsung Solve for Tomorrow dahil olmak üzere çeşitli CSR projeleri yürütüyor. Türkiye'deki gençlere önemli dijital ve yapay zeka becerileri kazandıran bu programlar, ülkenin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.'

Jo, programın 15 yılda küresel bir kurumsal vatandaşlık girişimine dönüştüğünü vurgulayarak, katılımcı gençlerin kazanımlarıyla ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

'Eğitim verdiğimiz ve mentörlük sağladığımız gençleri STEM tabanlı çözümler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca gençleri yapay zeka odaklı bir geleceğe hazırlamak için, takım çalışması, tasarım odaklı düşünme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi temel yeteneklerin de geliştirilmesine destek oluyoruz. Bu küresel programla Türkiye'deki gençler, geliştirdikleri çözümleri uluslararası alanda sergileme imkanı yakalıyor. Türkiye'deki gençlere inanıyoruz ve onların başarılarından gurur duyuyoruz.'

- Gençlerin fikirleri küresel platformlara taşınacak

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da teknolojinin dönüştürücü gücünün sosyal fayda yaratmada kullanılmasının önemine değinerek, Samsung ile bu konuda güçlerini birleştirdiklerini belirtti.

Caldu, yarışmada başarılı olan gençlerin yaratıcı fikirlerini küresel platformlara taşıma imkanı bulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Bugün de 360 başvurunun arasından seçilmiş fikirler sunumlarını gerçekleştirdiler. 3 kişi de kazanan oldu. Kazanan ekipler globalde yarışmada Samsung'u temsil edecekler. Burada aldıkları eğitimlerle ve mentörlük desteğiyle birlikte bugün jüriye sunum yaptılar. Bir yarışma ve topluluk önünde sunum yapma deneyimiyle birlikte fikirlerini geliştirme fırsatı buldular. Gençler bu fikirleri şimdi de global arenada sunma fırsatı yakalayacaklar.'