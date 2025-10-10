ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapacağız. Bu kapsamda yazılı sınav, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecine ilişkin bilgiler, 'meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerimizden ilan edilecektir. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun.'

Muhabir: Şeyma Güven