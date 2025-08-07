Boduroğlu Yapım ve Bobo22 Production ortaklığında hayata geçirilen “Mecruh”, korku, gerilim, aksiyon, aşk ve entrikayı harmanlayan hikayesiyle sinema dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. İstanbul’un doğal güzellikleriyle ünlü Şile’de tamamlanan çekimlerin ardından film, vizyona girmek için gün sayıyor.

Başrolünde başarılı oyuncu Elif Aysel Nazim’in yer aldığı “Mecruh”, izleyiciyi derin bir psikolojik yolculuğa çıkaracak. Nazim, filmde “Yade” karakteriyle iş, aile ve aşk üçgeninde sıkışan bir kadının iç dünyasını güçlü ve etkileyici bir performansla yansıtıyor. Ona, usta oyuncular Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu, Parla Şenol, Asuman Gülengül, Gözde Çakır, Sedat Erdiş, Murat Bölücek, Mustafa Yönal ve Tubagül Bozahmetoğlu eşlik ediyor.

“Mecruh”, kırılganlık ile gücün ince çizgisinde yürüyen bir kadının dramatik dönüşümünü konu alırken, gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi soluksuz bırakmayı hedefliyor. Sadece korku ve aksiyonun temposuyla değil, karakterlerin içsel çatışmalarını derinlemesine işleyen senaryosuyla da dikkat çekiyor.

Sinema tutkunlarının şimdiden merakla beklediği “Mecruh”, vizyona girdiğinde yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmaya aday görünüyor.