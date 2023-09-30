İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Slovenya ve İspanya'dan oluşan ve " MED9 " olarak anılan grubun, dün Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı 10. Liderler Zirvesi'nin ardından sonuç bildirisi yayınlandı.

Bildiride, MED9 liderleri tarafından AB'ye, göç e yönelik menşe ve geçiş ülkelerindeki mücadelesini önemli ölçüde arttırması çağrısı yapıldı.

MED9 liderleri ayrıca, AB’nin yeni " Göç ve İltica Anlaşması"na dair müzakerelerin hızlandırılarak Avrupa Komisyonu'nun mevcut yasama dönemi bitmeden bir anlaşmaya varılması taleplerine bildiride yer verdi. Söz konusu anlaşmanın, göç konusunda ön cephede yer alan ülkelere ihtiyaçlarının yeterince karşılanacağına dair güvence vermesi gerektiği de ifade edildi.

Ayrıca, Tunus ile AB arasında 16 Temmuz'da düzensiz göç le mücadele ve ticaret alanlarında imzalanan mutabakat zaptının hızla hayata geçirilmesi de talep edildi.

Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek sağlama konusunda ki taahhüdün altı çizilirken "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırgan savaşını kınadığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sonlandırarak gıda güvenliği krizini kötüleştirdi" ifadeleri de yer aldı.

Sonuç bildirisinde, "Başta iklim değişikliği ve ekonomik güvenlikle ilgili olmak üzere ortaya çıkan küresel zorlukların bilincinde olarak AB Ekonomik Yönetişim Kuralları reformunun sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesi kullanılırken bu reformun Avrupa'nın mali açıdan sürdürülebilir bir şekilde ekonomik büyümeyi teşvik etme yeteneğini güçlendirmesi gerektiğine olan inanç da belirtildi.

Bildiride, AB'nin "2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi"nde orta vadeli revizyona ihtiyaç olduğu da kaydedildi.

Avrupa projesini güçlendirme ve entegrasyon sürecini tamamlama konusunda kararlılığın aktarıldığı bildiride, "Bu çerçevede Batı Balkanlar, Moldova ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik perspektifine tam ve net bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesine de yer verildi.

Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketine atıf bulunulan sonuç bildirisinde, "Son dönemde komşu bölgemizde meydana gelen korkunç yıkım ve can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyor ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Etkilenen bölgelere desteğimizi sürdüreceğiz." denildi.

Bildiride, bir sonraki zirvenin 2024'te GKRY'de yapılacağı belirtildi.

AA