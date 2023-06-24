Tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikleri ve gastronomisiyle ziyaretçileri cezbeden Mardin'de, yaşanan yoğunluk, turizmcileri sevindirdi.

Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, en fazla ziyaret edilen merkezlerinin başında geliyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, Mardin'de yeni açılan otel, konak ve misafirhanelerde yaklaşık 17 bin yatak kapasitenin bulunduğunu anlattı.

Mardin'in çok özellikli bir şehir olduğu için kurban bayramı tatilinde yoğun bir talep oluştuğunu aktaran Gürgör, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yüzde 90'lara varan rezervasyonlarımızı aldık. Bayramın yüzde 100 kapasitede geçeceğini düşünüyoruz. Mardin'e gelmek isteyen misafirlerimizin erkenden rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü doluluk oranlarımız her geçen gün yoğunlaşıyor. Bundan mutluyuz tabii ki. Mardin mistik, tarih kokan bir şehir. Hem kültür hem inanç turizminin meyvelerini alan bir şehir. Yapılan anketlerde 10'kişiden 7'si Mardin'i görmeyi tercih ediyor."

Mardin turizmcileri olarak her türlü hazırlıkları tamlamayarak gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamayı istediklerini belirten Gürgör, " Son yıllarda özelikle bayram tatilleri, özel günlerde Mardin yüzde 100 doluluk oranları ile geçiriyor. Dış pazarda da ciddi bir talepler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Bayram tatilinin 9 gün olması iyi bir avantaj oldu"

Gülizar Grup Büyük Mardin Oteli Genel Müdürü Mustafa Altun da tarihi kentte 54 oda ile hizmet verdiklerini, Kurban Bayramı tatilinde doluk oranlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Farklı kültürleri bünyesinde barındıran tarihi kentin her geçen yıl yıldızının daha da parladığını vurgulayan Altun, "Bayram tatilinin 9 gün olması iyi bir avantaj oldu. Hem gelen misafirlerimizin rahatça gezmeleri hem de turizm sektörü için iyi oldu. Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80'leri geçti." değerlendirmesinde bulundu.

AA