Masatlı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, depremlerde kentte 24 bin 171 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremden etkilenen kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Masatlı, Hatay'ı eskisinden daha iyi, güzel ve güçlü inşa edeceklerini belirtti.

Masatlı, Hatay'da acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilen 80 bin 323 binadan yüzde 98,1'inin enkazının kaldırıldığını dile getirdi.

Depremzedelere nakdi destek olarak 10 milyar 600 milyon lira ödendiği bilgisini veren Masatlı, şöyle konuştu:

"Depremzedelerimize 27 bin 439 Esen Kart verdik. Şartları tutan vatandaşlarımıza aylık 4 bin lira destekte bulunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın barınması bakımından da 205 konteyner kentimizde 78 bin 981 konteynerde 215 bin vatandaşımız yaşıyor. TOKİ olarak 33 farklı alanda 32 bin 314 konutumuzun inşası devam ediyor. Kırsalda da 6 bin 916 konutumuzun ihalesini yaptık. Şehir merkezinde ise kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde oluşturulan rezerv alanlarda 7 bin 84 konutun inşası devam ediyor. 65 bin 244 bağımsız konutun daha 15 güne kadar ihalesi tamamlanacak. 40 bin 986 bağımsız konut için bir çalışma daha yürütüyoruz."

Hatay'da sağlık alanındaki çalışmalar

Masatlı, kentte sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini, bu kapsamda Erzin, Payas ve Altınözü ilçelerinde acil durum hastanesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Samandağ, Antakya, İskenderun ilçelerinde de semt poliklinikleri çalışmalarının devam ettiğini aktaran Masatlı, Antakya merkezde kamulaştırması tamamlanan alanda 1000 yataklı şehir hastanesinin de yatırım planına alındığını söyledi.

Masatlı, İskenderun ilçesinde 600 yataklı bir devlet hastanesinin yapımı için de çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Eğitim alanında yapılanlar

Eğitim yatırımları kapsamında bakım onarım çalışması yapılan 422 okulun yanı sıra 120 yeni okul inşasının devam ettiğini, 45'inin de ihalesinin yapıldığını aktaran Masatlı, eğitim yatırım maliyetlerinin 9 milyar 750 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Havalimanı projesinin de hazırlandığını ve ihalesinin yapıldığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"İnşallah havalimanı 2025'te bitecek. Havalimanının kullanımıyla çalışmalar da yapılıyor. Uçaklarımız şu anda dolu kalkabiliyor ama bu çalışmadan sonra dolu olarak da inebilecek. Depremde hasar gören pistimizin 3'te 1'i yapılmakla beraber, ayrıca ikinci bir pist daha yapacağız. Bu da 45 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda olacak. Havalimanında yürütülen çalışmaların maliyeti de 11 milyar 900 milyondur."