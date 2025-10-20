İSTANBUL (AA) - Mega Metal, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Çayönü Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çayönü kazı alanı, tarımın, mimarlığın ve kamusal yaşamın ilk örneklerini ortaya koyan Neolitik döneme ait önemli bulgular barındırıyor.

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği döneme ait önemli izler barındıran arkeolojik alanda, yuvarlak, ızgara ve hücre planlı yapılar, toplulukların ortak ritüellerini gerçekleştirdiği Plaza, ölü gömme geleneğinin ilk kez kamusal mimariye taşındığı Kafataslı Yapı ve Neolitik dönemin gelişmiş zemin kaplama tekniğini gösteren Terrazo yapısı bulunuyor.

Kazı Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun liderliğindeki ekip, bugüne kadar 113 bakır boncuk, iğne ve çeşitli aletin yanı sıra 4 bin 215 işlenmiş ve ham malahit kalıntısı ortaya çıkardı.

Kurşun izotop, XRF, SEM-EDX ve C14 gibi ileri analiz teknikleri sayesinde, malzemelerin Ergani bölgesindeki bakır yataklarından geldiği ve bilinçli biçimde seçilip işlendiği anlaşılıyor. Bulgular, metalürji tarihinin başlangıç noktasını aydınlatıyor.

- Sanayiden bilime uzanan destek

Kayseri'de 75 bin metrekarelik tesisinde yıllık 48 bin ton kurulu kapasiteyle oksijensiz elektrolitik bakır tel üreten Mega Metal, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket, modern endüstrinin temel girdilerinden biri olan bakırın binlerce yıl önceki ilk işleniş hikayesine bilimsel destek vererek, Çayönü kazı çalışmalarına sponsor oldu.

Çayönü kazıları, insanlığın tarımdan kentleşmeye, madencilikten anıtsal mimariye kadar birçok alandaki ilk adımlarını belgeleyen canlı bir laboratuvar niteliği taşıyor.



Şirketin desteğiyle sürdürülen çalışmalar, yalnızca arkeologların değil, tarih, madencilik ve malzeme bilimi alanındaki araştırmacıların da ufkunu genişletiyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, 'Çayönü Tepesi, yalnızca madenin işlendiği değil, insanın doğayla olan üretken ilişkisini dönüştürdüğü bir başlangıç noktasıdır.' ifadesini kullandı.