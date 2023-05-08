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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde başlatılan oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta sona eriyor.

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