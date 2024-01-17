10 yıldır magazin gazeteciliği yapan Sedat Sarıkaya tarafından düzenlenen Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri, İstanbul Maltepe Süreyya Plajı’ndaki Boda Davet ve Balo Salonu’ndaki törenle sahiplerini buldu.

75 farklı dalda oyuncu, şarkıcı, medya mensubu, sanatçı, iş insanına ödülleri verildi.

Şenol İpek ve Esin Yum’un sunuculuğunu yaptığı gecede Yeniçağ Gazetesi’ndeki ‘Televizyon ve Yaşam’ köşesinde yazdığı yazılarıyla ‘Altın Orkide’ ödülüne layık görüldü.

Türk Basın Tarihi ve Türk Yayıncılık Tarihi üzerine kitap yazan en genç gazeteci olan Şahincileroğlu, ‘Yılın En Dikkat Çeken TV Kültür Sanat Köşe Yazarı’ ödülünü İpek ve Yum’un elinden aldı.