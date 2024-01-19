Haber: Mert Osman Erman

Eski first lady, bu ayın başında 78 yaşında olan annesinin ölümünü duyurmuştu.

O, cenazede bir başsağlığı konuşması yaparak annesini "en karanlık günlerdeki ışık ışını" olarak hatırladı.

Bay Trump, New York'taki hakim, duruşmayı bir gün ertelemeyi reddettikten sonra cenazeye katılmak için New York'taki hakaret davasındaki duruşmayı es geçti.

Melania Trump, bir başsağlığı konuşması sırasında, "Onun yanında, dünya parıldıyor gibi görünüyordu ve mutluluk içinde parlıyordu. Bağımız kırılmazdı" dedi.

Amalija Knavs ve eşi Viktor, kızları tarafından sponsorluk yapılan yeşil kartlarla ABD'de yaşadıktan sonra 2018'de ABD vatandaşı oldular. O zamanın başkanı Donald Trump'ın "zincir göç" olarak adlandırdığı ve kaldırılması gerektiğini söylediği aile birleşimi vizesi sürecinden yararlandılar.

Amalija Knavs, Slovenya'nın Sevnica kasabasındaki bir tekstil fabrikasında çalışmıştı, Viktor ise bir otomobil satıcısıydı.

Bayan Trump, başkent Ljubljana'da bir saatlik bir mesafede liseye gitmişti.

1998'de model olarak çalışırken Donald Trump ile tanıştı. 2006'da birlikte Barron adında bir oğulları oldu ve aynı yıl ABD vatandaşı oldu.