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Tepe, sıcak havadan bunalanların zengin doğa güzellikleri ve serin havasıyla bölgeyi tercih ettiklerini dile getirerek, macera tutkunlarının rafting yaparak keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, raftinge yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Turlara katılanlar, 16 kilometrelik zorlu ve keyifli parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak havanın aksine serinliğiyle öne çıkan bölgede yaz sezonunda rafting turları artıyor.

Dokuzdeğirmen köyü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden maceraseverleri ağırlıyor.

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