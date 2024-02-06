Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazının İstanbul'a geldiği ve 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı.