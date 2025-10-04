GAZETECİ YAZAR SELHAN ÖZDEMİR PROGRAMINDA ÜNLÜ MEME CERRAHI DR. CEM YILMAZ'I AĞIRLADI

Whatsapp Image 2025 10 04 At 15.26.17

Meme kanseri tanı, tedavi, yeni yaklaşımlar, gazeteci-yazar Selhan Özdemir'in "Duygu Seli" programında ünlü meme cerrahı Dr. Cem Yılmaz tarafından izleyiciye anlatıldı.

Meme kanserini erken teşhisle yendi
"BİLİM VE SEVGİ İYLEŞTİRİR" diyen Dr. Cem Yılmaz, aynı zamanda gazeteci, yazar, sanatçı Selhan Özdemir'in de kurtarıcı meleğim dediği kişi. FISILTI HABERLERİ TV YOUTUBEUNDA yayında olan program tüm doktorlar tarafından ilgi gördü. Farkındalık için paylaşıldı.

Whatsapp Image 2025 10 04 At 15.26.29

Kanseri atlatan biri olarak gazeteci, yazar, sanatçı Selhan Özdemir, “Kanser olmamın en iyi yanı sizi tanımaktı" deyip, doktor Yılmaz’a güvenini bildirdi. Ve erken teşhiş hayat kurtarır temasıyla ve yeni aşı müjdesiyle biten program FISILTI HABERLERİ ekranında kaçırmayın.