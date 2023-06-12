ANKARA
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.
Akşener, belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda fikir alışverişinde bulundu.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.
Akşener, belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda fikir alışverişinde bulundu.
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