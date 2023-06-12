İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti
ANKARA

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.

Akşener,  belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda fikir alışverişinde bulundu.

HABER:MERVE ELÇİ