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Akşener, belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda fikir alışverişinde bulundu.

İYİ Parti 'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.

İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti

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