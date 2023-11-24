İstanbul

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla düzenlenen ve 100 otomobilin katıldığı rallinin startı, Çırağan Palace Kempinski'nin önünden verildi.

İlk günde klasik otomobiller İstanbul’un Karadeniz kıyılarında oluşturulan özel rotayı takip ederek Şile'ye ulaşacak.

Toplam 250 kilometrelik parkurda düzenlenen rallide, Şile’den başlayacak ikinci günde belirlenen etapları tamamlayacak klasik otomobiller, Levent’e ulaşarak finiş çizgisini geçecek.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren rallide, en yaşlısı 1952, en genci ise 1993 model arası 47 Mercedes-Benz aracı yer alıyor.

Rallinin ödül töreni ve Cumhuriyet Balosu ise 26 Kasım Pazar akşamı Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi öncesinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 2015 yılından bu yana organizasyonunu üstlendikleri ralliyi her yıl artan sayıda katılımcıyla düzenlediklerini belirterek "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlama planlamaları sırasında boğazımız düğümlenerek nasıl daha coşkulu kutlayabiliriz diye düşündük. Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi ile Cumhuriyet’in coşkusunu, keyfini ve birlikteliğini birlikte yaşamak ve klasik otomobiller ile İstanbul’a benzersiz iki gün yaşatmak istedik." dedi.

Bu yıl da en fazla Mercedes-Benz klasiklerinin ralliye katılmasından gurur duyduğunu söyleyen Bekdikhan, "Kadın sürücüler de her yıl artan oranda Mercedes-Benz rallilerine ilgi gösteriyor. Bu yılki 230 katılımcının 80’i kadın. Mercedes’in hikayesindeki kadının rolünü her fırsatta anlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rallinin sonunda bir kadın sürücümüz de dünyanın dört bir yanında kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığımız 'She’s Mercedes' platformu kapsamındaki 'She’s Mercedes' özel ödülünü kazanacak." diye konuştu.