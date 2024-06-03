Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı
Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA