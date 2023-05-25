Istanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.

AA